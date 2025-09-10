В Казани открылась Всероссийская конференция образовательных организаций сферы закупок
Первая Всероссийская конференция образовательных организаций сферы закупок открылась сегодня в Казани в «Корстоне» с участием первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.
«От имени Раиса РТ Рустама Минниханова, Правительства Татарстана и себя лично рад вас приветствовать на первой Всероссийской конференции образовательных организаций сферы закупок. Закупки сейчас – не просто механизм обеспечения государственных и муниципальных нужд, а достаточно сложная экосистема, требующая от специалистов высокого уровня компетенций», – сказал Рустам Нигматуллин, обращаясь к участникам конференции.
По его словам, в Татарстане совершенствованию и развитию системы госзакупок всегда уделялось особое внимание. В 1997 году было создано Агентство по госзаказу РТ для эффективного управления государственными закупками.
«На сегодняшний день Агентство по госзаказу РТ является оператором одной из восьми федеральных электронных торговых площадок, аккредитованных Правительством России. И это единственная федеральная площадка, учредителем и оператором которой выступает субъект страны», – заметил Нигматуллин.
Ежегодно на площадке zakazrf.ru проводится более 100 тыс. конкурентных процедур, наиболее активные пользователи среди субъектов России – Удмуртия, Мордовия, Дагестан, Тыва, Карачаево-Черкесия, Кировская, Самарская, Ленинградская и Ростовская области, а также Санкт-Петербург.
Председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин отметил, что на сегодняшний день законодательство в сфере госзакупок достаточно совершенно, но тем не менее в него периодически вносятся определенные изменения и поправки.
«От реализации закона зависят эффективность и целевое использование огромного количества бюджетных средств, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации», – заметил Топилин.
Он пояснил, что много лет назад, когда начинал работать в Минтруде России, в стране были определенные проблемы с закупками технических средств реабилитации для инвалидов. В то время было много претензий от получателей этих средств. Но, к счастью, с тех пор все кардинально изменилось.
«Ситуация серьезно выправилась, когда человек сам выбирает для себя то или иное средство реабилитации – трость, коляску или что-то еще», – добавил Топилин.
Он также отметил, что нужно минимизировать закупки, чтобы человек мог сам выбрать нужный себе товар с последующей компенсацией его стоимости.
«Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сказал о том, что нужно двигаться в сторону цифровизации, реализации 44-го закона через маркетплейсы. Это направление, которое будет отрабатываться», – подчеркнул Топилин
В работе конференции принимают участие представители 27 регионов России – ведущие эксперты в сфере закупок, представители федеральных органов власти и преподаватели вузов страны. Конференция будет работать два дня.