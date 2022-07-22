Незаконное увольнение с работы возглавило в Челнах топ обращений к омбудсмену РТ

С апреля по июнь 2022 года к общественному помощнику уполномоченного по правам человека в РТ по Набережным Челнам Ольге Силаичевой обратились 12 человек, некоторые из них приходили на прием неоднократно. Она рассказала на пресс-конференции, по каким поводам чаще всего обращаются к омбудсмену жители Автограда.

«Наиболее часто встречающиеся — это, конечно, социальные вопросы. Очень часто — восстановление прав граждан на работу. Бывает иногда незаконное увольнение. И мы помогаем в этом плане», — отметила спикер.

Буквально сегодня к общественному помощнику обратились по поводу поступления в одно из учебных учреждений города. «Были ли нарушены права при приеме в учреждение, будем расследовать. Также очень много вопросов поступает по поводу здравоохранения», — подчеркнула Силаичева.

В летний период прием продолжается, он проходит по вторникам с 14.00 в здании школы №33 по адресу: ул. Татарстан, д. 14. «Самое лучшее в работе для нас — это когда пришли с фразой: „Нам здесь помогут“», — заключила спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах 23 предприятия ушли на режим неполной рабочей недели.