Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Суд отказал бывшей директору по продажам московской инженерной компании в восстановлении на работе после увольнения за разглашение коммерческой тайны, в том числе с использованием нейросети DeepSeek. Женщина также требовала выплатить ей «золотой парашют» в размере 5 млн рублей, следует из материалов дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

По данным документов, сотрудница проработала в компании менее полугода, получая более 800 тыс. рублей в месяц. Она оспаривала увольнение по инициативе работодателя и настаивала на расторжении трудового договора по соглашению сторон с выплатой компенсации.

Компания заявила, что сотрудница неоднократно нарушала правила обращения с конфиденциальной информацией. В частности, она пересылала рабочие документы на личную электронную почту, указывая ее в скрытой копии, а также загружала материалы с защищенного внутреннего ресурса в китайскую нейросеть DeepSeek.

«Суд приходит к выводу, что… у истца отсутствовала производственная необходимость извлекать информацию, содержащуюся в локальных защищенных носителях работодателя, направлять ее на внешний адрес электронной почты, не контролируемый работодателем, а также размещать ее на ресурсе стороннего сервиса DeepSeek», – говорится в материалах дела.

Суд также отметил, что отправка конфиденциальных сведений на не согласованные с руководством домены, включая личную почту, является грубым нарушением трудовых обязанностей и разглашением коммерческой и служебной тайны.

По утверждению компании, после утечки коммерческой информации во время переговоров с одним из поставщиков контрагент перестал выходить на связь. Работодатель также заявил о систематическом невыполнении бывшей сотрудницей планов продаж.

При этом «золотой парашют» был предусмотрен на случай сокращения штата либо отказа компании от функционала директора по продажам. В ходе процесса работодатель предложил мировое соглашение, изменение формулировки увольнения и выплату более 400 тыс. рублей, однако женщина от предложения отказалась.

Суд не нашел оснований для признания увольнения незаконным и отклонил требования истицы.

Ранее стало известно, что переписки пользователей с DeepSeek оказались в публичном доступе.