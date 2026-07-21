Переписки пользователей с DeepSeek оказались в публичном доступе

Переписки пользователей с китайским ИИ-сервисом DeepSeek, в том числе русскоязычные, обнаружили среди результатов поиска Google. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о диалогах в формате Shared Conversations. При переходе по ссылкам можно увидеть названия отправленных пользователями документов, содержание их запросов и ответы DeepSeek. При этом скачать сами пользовательские документы, в том числе с помощью кода страницы, не удалось.

Специалисты по информационной безопасности напомнили, что около года назад поисковые системы уже находили тысячи диалогов с чат-ботами, которыми пользователи поделились с помощью публичных ссылок.

«Новых утечек диалогов с ChatGPT и DeepSeek не зафиксировано. Сообщений о взломе сервисов или открытии доступа к закрытым перепискам не появлялось», – отметили эксперты.

По их предположению, обнаруженные сейчас переписки могут быть старыми или намеренно опубликованными страницами. При этом такие ссылки не позволяют получить доступ к чужим аккаунтам или закрытой истории диалогов.