Топ-5 профессий в России, где чаще всего требуют навыки работы с ИИ

В сентябре в России требования и пожелания к навыкам использования ИИ чаще всего встречались в вакансиях менеджеров по продажам и работе с клиентами. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе SuperJob.ru.

«Среди вакансий, требующих навыков работы с ИИ, больше всего предложений для менеджеров по продажам и по работе с клиентами. К таким выводам пришли аналитики по данным за сентябрь 2026 года по России в целом», – отметили в пресс-службе.

От таких специалистов работодатели ждут умения использовать нейросети для автоматизации рутинных задач, анализа клиентских данных, работы с текстами, подготовки отчетов и оптимизации бизнес-процессов.

На втором месте – маркетологи. Им необходимо уметь автоматизировать маркетинговые процессы, создавать контент, разрабатывать стратегии и анализировать данные с помощью нейросетей. В компаниях, продающих IT-услуги, также востребованы навыки продвижения AI-продуктов.

Третью строчку занимают финансовые аналитики. От них ждут умения применять ИИ для сложных расчетов, финансового моделирования и прогнозирования, а также опыта интеграции генеративных моделей в аналитические процессы.

Далее следуют контент-менеджеры. Нейросети помогают им создавать тексты, изображения и видео, искать темы для публикаций, составлять контент-планы, заниматься SEO-оптимизацией и анализировать эффективность материалов.

Замыкают пятерку программисты и разработчики. Для них востребованы навыки использования ИИ-инструментов при написании и тестировании кода, а также опыт машинного обучения.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа».