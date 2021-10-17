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Ру Тат
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17 октября 2021  10:36

Толстой заявил, что государство проиграло инфокампанию по вакцинации от Covid-19

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В России государству не удалось провести информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и разъяснению необходимости вакцинации от Covid-19 на должном уровне. Об этом заявил заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Петр Толстой в своем Telegram-канале.

«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине <…>», — заявил вице-спикер Госдумы.

Толстой отдельно упомянул, что на вопросы о причинах осложнений и случаев болезни после вакцинации «никто не отвечает». В связи с этим он счел недостаточными усилия специалистов по объяснению ситуации.

«Подход „мы сказали, а вы делайте“ не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан», — добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России запущен счетчик вакцинации от коронавируса.

#Коронавирус #вакцинация #петр толстой
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