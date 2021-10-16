В России запущен счетчик вакцинации от коронавируса

На портале стопкоронавирус.рф запустили счетчик вакцинации от коронавируса и тепловой карты эпидемиологической ситуации в стране, данные которых будут обновлять еженедельно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах» — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что сведения о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться каждые 7 дней, исходя из средненедельных данных заболеваемости по субъектам РФ и из накопленных недельных данных по вакцинации.

Она обратила внимание на то, что данные о прививке от коронавируса отображаются в двух графах «Вакцинация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация».

Цветовая индикация тепловой карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом от норматива.

Например, красный цвет того или иного субъекта означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием, а зеленый цвет региона на карте говорит о том, что уровень заболеваемости здесь ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также сообщает, что в регионе достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией.