Только за одну неделю более тысячи нижнекамцев приняли участие в субботниках

На продолжающихся субботниках за последнюю неделю активно поработали сотрудники многих предприятий Нижнекамска. На уборку территорий и закрепленных улиц вышли более 1000 человек, отметил на деловом понедельнике и. о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Вывезено около 1,5 тыс. куб. метров мусора. К уборке было привлечено более 200 единиц техники. Это, конечно, отрадно, город совместными усилиями чистим, но работа еще остается», — заметил он.

Муллин подчеркнул, что работа вместе с местными жителями приносит свои плоды и в Нижнекамске, и в районе. При этом существует задача пересмотра системы очистки и уборки дворов и других территорий.

«Этот вопрос надо обсудить совместно со СТОСами. Нужно выработать единые модели. Попрошу архитектора, исполком города, сельские поселения сформировать предложения, каким должны быть наши деревни, дворы, микрорайоны, в том числе и с точки зрения зеленых насаждений», — сказал и. о. главы исполкома.

Эта работа должна быть проделана с учетом и других проектов, в их числе и «100 сквериков», о необходимости которого Рамиль Муллин уже говорил ранее.

«Все проекты вынесем на обсуждение населения. Важна его вовлеченность. Нужна обратная связь с жителями, тогда они станут бережней относиться ко всему, что их будет окружать», — заключил он.