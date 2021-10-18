«100 сквериков»: Муллин предложил озеленять каждую придомовую территорию в Нижнекамске

С предложением сформировать проект «100 сквериков», который будет направлен на озеление каждой придомовой территории Нижнекамска, выступил на деловом понедельнике и.о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Нижнекамск может стать более зеленым, в том числе за счет новых микрорайонов, дворы которых должны быть такими же ухоженными и красивыми, какими их делали первостроители города. В новой части Нижнекамска очень мало зеленых насаждений, и надо в целом пересмотреть концепцию озеленения города. Есть очень много возможностей сделать придомовые скверы, благоустроить их, в целом сделать город более зеленым. Я предлагаю проект "100 сквериков": ежегодно надо делать 100 небольших скверов, не каждый житель дойдет до городского парка "СемьЯ", но он должен выйти к себе во двор и увидеть там деревья и кустарники», – высказал свою точку зрения Рамиль Муллин.

Он обратил внимание собравшихся на совещание руководителей, что городу нужна ландшафтная структура, что проект озеленения должен сопровождать и строительство новых зданий, и существующие строения.

«У нас есть большой объем работы и по озеленению санитарной зоны, которая отделяет промышленные предприятия и жилые массивы Нижнекамска. Многое в этом направлении сделано и делается, но если по акции "Зеленая волна" в позапрошлом году было высажено 25 тыс. саженцев, то в этом только пять тысяч. Надо посмотреть, в связи с чем такое уменьшение», – задался вопросом и.о. руководителя исполкома Нижнекамска.

Вклад в озеленение города и прилегающих территорий вносят и предприятия, и учреждения Нижнекамска. В этом году, к примеру, силами ПАО «Нижнекамскнефтехим» было высажено более 45 тыс. хвойных и лиственных саженцев на площади 11 га, уточнил на совещании заместитель руководителя исполкома Максим Санков.

«Новую акцию "Родился ребенок – посади дерево" организовало АНО "Экомир". Эта некоммерческая организация совместно с Управлением ЗАГС призывает молодых родителей при рождении ребенка посадить дерево. В рамках этой акции в городском парке "СемьЯ" за счет грантов Министерства экологии и природных ресурсов РТ было высажено 150 саженцев», – сказал Максим Санков.