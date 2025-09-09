«Только вместе мы сможем противостоять»: боец СВО встретился с учениками Мензелинска

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В средней школе №2 Мензелинска прошла встреча, которая запомнится ребятам надолго. Почетным гостем стал участник специальной военной операции Максим Бабурин, находящийся на реабилитации после тяжелого ранения.

Для учеников пятого класса эта встреча стала настоящим уроком мужества. Максим говорил о том, что значит защищать Родину, о чувстве долга и ответственности перед будущими поколениями.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Слова военного звучали убедительно, ведь за ними – личный боевой опыт и пережитые испытания.

«Экстремизм и терроризм – это страшная угроза, и только вместе мы сможем ей противостоять», – подчеркнул военный. Он напомнил школьникам, что важно помнить историю, уважать подвиг предков и быть готовыми встать на защиту своей страны.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Ребята слушали очень внимательно, задавали вопросы и делились своими мыслями. Рассказ бойца вызвал отклик в сердцах пятиклассников.

В диалоге с детьми приняли участие и представители духовенства – настоятель Никольского собора Роман Храмутичев и имам-мухтасиб мечети Рамзиль Садыков. Они говорили о нравственных и духовных ценностях, о том, что религия учит нас любить, понимать и принимать друг друга.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Но именно слова Максима Бабурина стали главным впечатлением встречи. Его личная история показала ребятам, что подвиг – это не абстрактное понятие, а выбор конкретного человека, готового пожертвовать собой ради будущего своей страны.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.