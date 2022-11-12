Только один район Татарстана так и не получил паспорт готовности к отопительному сезону

Из 45 муниципальных образований Татарстана паспорт готовности к отопительному периоду не получен только Пестречинским районом, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ. По его словам, это связано с замечаниями и отсутствием акта готовности к отопительному периоду по районному бюджетному учреждению «Отдел образования».

Айзатуллин обратился к главам муниципальных районов и призвал их приложить все усилия для завершения данной работы до 15 ноября, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, ранее министр сообщил, что татарстанцы в этом году стали активнее оплачивать коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом.