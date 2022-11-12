Татарстанцы стали активнее оплачивать коммунальные услуги

По данным на октябрь, уровень собираемости платежей населения за коммунальные услуги в среднем по Татарстану составил 103,5% – это на 2,9% выше показателя прошлого года, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ.

«За прошедшие десять месяцев собираемость платежей выросла на 0,3% и составила 99,1%. Среднегодовой уровень составил 99,2%, это выше на 0,1% в сравнении с прошлым годом», – доложил Айзатуллин.

При этом, по его словам, в 29 муниципальных образованиях среднегодовой уровень не дотягивает до среднереспубликанского. Однако еще в 16 муниципалитетах показатели наоборот превысили средние данные по Татарстану, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.