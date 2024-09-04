«Только домой возвращается – сразу рвется назад»: жена о контрактнике с позывным Ниндзя

«Мне важно дарить им улыбку, ведь у них непростая судьба»

Лилия – визажист фотопроекта «Жена героя». По ее собственному признанию, ей очень нравится то, чем она занимается, ведь у нее есть возможность поддержать жен участников СВО.

«Я делаю макияж женам и мамам бойцов-героев, и когда они смотрятся в зеркало, их глаза светятся от счастья. Для меня очень важно дарить им улыбку, ведь у них непростая судьба», – рассказывает Лилия.

Но Лилия и сама жена участника СВО. Ее муж носит позывной Ниндзя, он начальник полигона. Ему 31 год, он уже 13 лет на службе, столько же они с Лилией женаты. У них с супругой двое сыновей – пяти и десяти лет. Ниндзя служит в одном из татарстанских отрядов спецназа, много раз бывал в боевых командировках на Северном Кавказе, на СВО уехал по собственному горячему желанию. Он награжден медалями за боевые командировки, за отличие в службе и многими другими.

«Он мечтал не просто быть военным, а именно участвовать в боевых действиях. Его мечта сбылась. В 19 лет он уже стал ветераном боевых действий – пошел на срочную службу в спецназ, а спустя пять месяцев подписал контракт в той же войсковой части, до сих пор служит там», – рассказывает Лилия.

«Быть женой военного непросто, но я ни о чем не жалею»

Лиля и ее супруг оба родом из Тюлячей, учились в одной школе – неразлучны со школьной скамьи.

«Он младше меня на два года, может быть, поэтому я не сразу согласилась с ним встречаться. Но он был таким настойчивым, что мое сердце растаяло. Быть женой военного непросто, но я ни о чем не жалею. У нас очень крепкая семья. Так получилось, что у нас с мужем дни рождения в один день – 22 января – и наши сыновья появились на свет в один день с разницей в пять лет – 1 мая. Поэтому у нас на всю семью два дня рождения», – улыбается Лилия.

Три года влюбленные были парой, после чего решили пожениться. Лилия ждала любимого из армии, а когда он вернулся, сыграли свадьбу.

«Я тогда не думала о том, что мне придется ждать его из командировок, насколько это будет сложно. Когда он уехал в первый раз в Чечню, мы не виделись три месяца. Потом уже как-то привыкла к таким разлукам», – добавила Лилия.

«Я так не могу: наши там воюют, а я здесь сижу»

На СВО Ниндзя с октября 2022 года – вызвался сам, хотя мог остаться в тылу.

«Я, конечно, была против, чтобы он ехал туда. Но он ответил: “Нет, я так не могу, наши там воюют, а я здесь сижу. Я должен быть там, это моя работа”. Я понимала, что он – военный, что это его жизнь. Честно, я и сама не представляю его в другой роли. Я поддержала его, хоть мне и было тяжело. Попросила только, чтобы вернулся живым», – говорит она.

Связи первое время не было, Ниндзя старался через своих сослуживцев поддерживать связь с женой: если кому-то удалось дозвониться до своей супруги, потом она передавала Лиле, что ее муж жив и здоров. Так жены военных наладили настоящую систему передачи информации. Но передают только: «Жив-здоров».

«Он ничего мне не рассказывает о том, что происходит на передовой. Я всегда слышу от него: “Все хорошо, все нормально, не переживай”», – говорит жена бойца.

«Папа, возвращайся скорее, мы тебя очень ждем!»

Лилия рассказывает, что муж не просит передавать посылки, говорит, что все необходимое у его отряда есть.

«Мы передаем ему только подарки по праздникам. Так получилось, что мы наш день рождения отмечаем раздельно уже два года, поэтому подарки приходится передавать посылкой. Наши мальчики каждый раз ему с таким трепетом пишут письма и делают поделки! Они пишут ему: “Папа, возвращайся скорее, мы тебя очень ждем!” Это так трогательно! Муж рассказывал, что ему до слез приятно их получать», – поделилась она.

Младший сын мечтает стать военным, как папа. В свои пять лет он уже говорит о погонах и военной форме. Старший сын очень близко к сердцу все воспринимает, тяжело переносит отсутствие папы.

«Они оба дни считают, когда папа вернется домой. Когда муж в первый раз уехал на СВО, я проснулась ночью от того, что услышала, как плачет старший сын. Я спросила, что случилось, а он сквозь слезы говорил: “Когда же приедет папа?”», – вспоминает Лилия.

Сыновья рассказывают друзьям, что их папа – герой, очень гордятся, когда он возвращается домой в военной форме.

«Бывает непросто, особенно когда приходят женщины, потерявшие сыновей»

Лилия, оставаясь одна с двумя детьми, уделяет много времени и сил общественной жизни, старается помогать другим – тем, кто так же, как и она, ждет близкого человека с передовой.

«Наш фотопроект – это очень важное дело, он помогает подбодрить наших девочек. На съемочной площадке бывает непросто, особенно когда приходят женщины, потерявшие сыновей. Я все пропускаю через себя, потому что я их очень понимаю, у меня у самой два сына. На душе остается тяжелый груз, но я не отказываюсь помогать», – отметила она.

Участницы проекта, фотографируясь в парадном кителе супруга или сына, с его портретом, держатся достойно, стараются не плакать, но в глазах все равно читается боль – ее не скрыть, говорит Лилия. Она и сама, к слову, стала участницей фотопроекта.

«Для меня большая гордость – быть женой военного. Я с особым удовольствием фотографировалась в его кителе. Он тоже гордится мной», – улыбается она.

Лилия рассказывает, что ей очень помогает поддержка жен военных – они выручают друг друга в сложные моменты. Вместе они ходят на занятия к психологу, которых им предоставили бесплатно организаторы проекта «Я есть».

«Мне очень помогает такое общение, когда рядом те, кто меня понимает и сам находится в такой же ситуации. Когда началась СВО, мой круг общения стал шире, появилось много новых друзей», – рассказывает жена бойца.

Когда муж уезжает на СВО, Лилия всех родных подключает к семейным хлопотам: мама приезжает из деревни, бросает все хозяйство, чтобы посидеть с внуками, сестра и отец тоже всегда, что называется, на низком старте – готовы приехать.

«Родители мужа тоже всегда приезжают. Стоит только позвонить, и они уже в Казани. Мне очень повезло с семьей. К тому же нас поддерживает государство – приглашают на праздники, дарят подарки. На этот Новый год очень много подарков передали», – рассказывает Лилия.

«Мы оба поседели за это время, очень изменились»

«Я постоянно хожу в мечеть, молюсь за него. Перед тем как в первый раз проводить его на фронт, я написала молитву: начало на одном листе, конец на другом. Одну часть себе оставила, одну ему передала, чтобы он был жив и здоров и вернулся домой. Каждый раз, когда мы его провожаем, стараемся съездить в Дом малютки, передать подарки детям. Когда возвращается, тоже их навещаем», – рассказывает жена бойца.

Лилия говорит, что за это время и муж, и она сильно изменились.

«Оба поседели за это время, муж начал больше ценить семью, семейные праздники. Даже если он в Казани, он все равно мало времени проводит дома, постоянно на полигоне, но каждую свободную минуту проводит с детьми – после работы старается поиграть с ними в футбол, куда-нибудь сходить. Он планирует продолжать службу. Я его в этом поддерживаю, потому что это наш с ним общий долг. Он ни разу не сказал, что пожалел о своем выборе. Только домой вернется, и уже рвется назад. Все время одни и те же слова: “Я по-другому не могу”», – поделилась Лилия.

Фотографии предоставлены героем публикации