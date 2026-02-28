news_header_top
Экономика 28 февраля 2026 13:00

Только 5% таксопарков перешли на закупку локализованных автомобилей – эксперт

Лишь 5% таксопарков перешли на закупку исключительно локализованных автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева.

«По нашим опросам, только 5% парков перешли на закупку исключительно локализованных автомобилей, около 30% отложили инвестиции до окончательной ясности по перечню локализованных моделей», – сказала она.

Эксперт напомнила, что с 1 марта вступает в силу закон о локализации автомобилей для такси. Сама цель нововведений – поддержка отечественного автопрома – понятна участникам отрасли и в целом разделяется, но остались вопросы, отметила Киселева.

«Закон вступает в условиях сложной экономической ситуации на рынке такси и без системных мер поддержки перевозчиков. В условиях дорогого кредитования и лизинга бизнесу сложно изыскивать средства на обновление автопарка», – отметила руководитель пресс-службы.

Она добавила, что в среднесрочной перспективе существует риск замедления обновления автопарка, если не будут введены дополнительные меры поддержки – льготные кредиты, субсидии или снижение стоимости локализованных автомобилей.

