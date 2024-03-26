«Только 30% пар могут зачать сразу»: репродуктолог о бесплодии и о том, кому положено ЭКО

Фирая Сабирова: «Сейчас ЭКО – это не что-то из ряда вон выходящее. Это лечение, которое даже входит в обязательное медицинское страхование»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

17% татарстанских пар не могут зачать ребенка самостоятельно

«Порядка 17% супружеских пар не могут зачать ребенка. Такова статистика бесплодия», – рассказала «Татар-информу» главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана Фирая Сабирова.

Репродуктологи переживают – тенденция такова, что молодые сегодня в брак вступает все позже, о детях тоже начинают задумываться не сразу. В Татарстане первенец у женщин появляется в среднем в 29 лет. А в процессе зачатия возраст и состояние здоровья будущих родителей играют колоссальную роль, подчеркнула Фирая Сабирова.

Большинство супружеских пар Татарстана без труда становится родителями, однако есть те, у кого зачать малыша просто не получается, причем на протяжении довольно долгого времени. Средний возраст женщин, которым необходима помощь репродуктолога, – 37-38 лет.

Чаще всего проблемы возникают с зачатием первенца, реже – с желанием родить второго или третьего ребенка, но уже в новом браке.

В Татарстане первенец у женщин появляется в среднем в 29 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гормоны, инфекции и психология: почему у женщин не получается забеременеть

По статистике бесплодных браков, у трети пар причина неудач в проблемах со здоровьем женщины.

Раньше на первом месте среди причин было трубное бесплодие, которое вызывали воспалительные процессы и проведение абортов в прошлом. Сейчас эта причина безуспешных попыток забеременеть в числе лидеров, однако не самая первая.

Сейчас женщины часто сталкиваются с эндокринными причинами, когда нарушается процесс овуляции.

«Как ни странно, распространены психологические факторы. Сейчас очень развивается перинатальная психология, репродуктивная психология, потому что бесплодие может быть последствием проблем в семье, у женщины самой или во взаимоотношениях с мужем», – отметила врач.

Молодые сегодня в брак вступает все позже, о детях тоже начинают задумываться не сразу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пиво и сауна – враги мужского здоровья

По словам репродуктолога, еще треть случаев бесплодия среди татарстанских пар связаны с мужским здоровьем. Причем этот показатель вырос вдвое с того момента, как в Татарстане начали активно заниматься репродуктивным здоровьем.

«Чаще всего это нарушение сперматогенеза. Из-за чего он бывает – тоже большой вопрос. Может сказываться и инфекционный фактор, и эндокринный фактор», – отметила Фирая Сабирова.

Но точно врачи установили, что на мужское здоровье негативно влияют стрессы и сидячий образ жизни.

«Сейчас, как мне кажется, мужчины меньше употребляют крепкий алкоголь, но гораздо больше пьют пиво. А это растительные эстрогеноподобные вещества, а эстроген – женский гормон. Это тоже имеет значение», – отметила доктор.

Многие представители сильной половины человечества очень любят ходить в сауну. Врачи напоминают, что для мужской фертильности это очень и очень неполезно.

«Сейчас, как мне кажется, мужчины меньше употребляют крепкий алкоголь, но гораздо больше пьют пиво» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Бывает еще бесплодие неясного генеза»

Еще у трети пар, которые не могут зачать ребенка, проблемы со здоровьем есть у обоих партнеров.

Сегодня очень частая проблема в семьях – лишний вес. Фирая Сабирова подчеркнула, что избыток массы тела является следствием нарушений метаболизма, сбоев в эндокринной системе. Поэтому супругам, которые мечтают о детях, говорят врачи, обязательно нужно решить проблему с лишним весом.

Кроме того, изначально и девушкам, и молодым людям стоит опасаться инфекций, передающихся половым путем. В группе риска люди, которые рано начали половую жизнь и имели большое количество половых партнеров.

«Образ жизни влияет на репродуктивную функцию достаточно серьезно», – подчеркнула врач.

Существует так называемое иммунологическое бесплодие, когда у двоих совершенно здоровых людей не получается зачать ребенка. Процент таких случаев, по словам врача, крайне мал. Чаще репродуктологи ставят диагноз «бесплодие неясного генеза», оно преодолимо с помощью ЭКО.

В случае если у вас в течение полугода не получается зачать малыша, то лучше сразу обращаться к репродуктологам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бесплодие ставят паре, которая за полгода попыток и лечения не смогла зачать малыша

В первую очередь, когда пара обращается с тем, что у них не наступает беременность, репродуктолог предлагает проверить самые простые вещи.

«Давайте сначала посмотрим те факторы, которые нужны, чтобы беременность наступила. Нужно, чтобы была овуляция, чтобы были проходимые трубы, хорошая матка с хорошим эндометрием, хорошая сперма. Когда все эти факторы совпадают, тогда наступает беременность. По крайней мере, это то, что мы можем обследовать, пощупать, посмотреть. Помимо этих факторов есть еще более серьезные проблемы. Иногда их выявить получается только после первой попытки ЭКО», – поделилась доктор.

Но до того момента, как диагноз «бесплодие» будет поставлен, надо проверить все составляющие. У женщины проверят проходимость маточных труб, определят гормональный фон, проверят овуляцию, с помощью гитероскопии посмотрят матку, проведут УЗИ. Обследуют и мужчину – ему сделают спермограмму, оценят активность сперматозоидов.

По приказу Минздрава России диагноз «бесплодие» выставляют в течение полугода с момента первого обращения.

После этого специалисты решат, возможно ли устранить причину бесплодия с помощью консервативных методов или операции. Если можно, то их проведут. Лечение идет не более года. Если в течение этого времени беременность не наступает, то медики предлагают сделать ЭКО и имеют право направить на него пару.

Фирая Сабирова дала совет парам: в случае если у вас в течение полугода не получается зачать малыша, то лучше сразу обращаться к репродуктологам. Именно эти специалисты окажут комплексную помощь.

В республике ЭКО по ОМС проводят только в частных клиниках, аккредитованы восемь центров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кто может рассчитывать на ЭКО по ОМС?

В Татарстане в этом году на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение – ЭКО по ОМС – выделили 1750 квот. Причем сюда входят и квоты для тех женщин, кто еще не замораживал свои яйцеклетки для будущего оплодотворения, и для тех, у кого уже были попытки забеременеть и в криобанке есть их яйцеклетки.

«Воспользоваться квотой может любая женщина, у которой установлен диагноз «бесплодие» и в связи с этим диагнозом ей показано лечение методом ЭКО. И при этом у нее нет противопоказаний – для нас это очень важно, не просто провести программу, ведь мы должны убедиться, что пациентка выносит эту беременность. Эти женщины обследуются с точки зрения того, не будет ли беременность для нее риском», – отметила врач.

В Татарстане в среднем после первой стимуляции и одной программы в новом цикле беременность наступает в 38-39% случаев. По словам главного репродуктолога республики, это очень высокий процент.

В республике ЭКО по ОМС проводят только в частных клиниках, аккредитованы восемь центров.

«Сейчас ЭКО – это не что-то из ряда вон выходящее. Это лечение, которое даже входит в обязательное медицинское страхование. Но страх у пациентов всегда есть, потому что, по идее, этот процесс должен быть связан с таинством зачатия. Некоторые считают, что ЭКО – это неестественно, и это их отпугивает», – рассказала врач.

Остаются страхи и из-за того, что применяются гормональные препараты, многие женщины спрашивают именно об этом на приемах. Фирая Сабирова напомнила, что ЭКО начали применять с 70-х годов и более шести миллионов детей появились на свет благодаря этому способу.

В процессе применяется короткая стимуляция гормонов, необычная реакция на нее возникнуть может, однако процент того, что она может быть негативной, крайне мал.

«Самый большой страх связан с онкологией, вспоминая Фриске и Заворотнюк. Я всегда говорю, что беременность сама по себе состояние иммуносупрессии, когда в организме женщины физиологически снижается иммунитет. И никто не знает, случилось ли бы это с ними, если бы у них была естественная беременность. Говорить, что именно ЭКО приводит к онкологии, – это неправильно», – подчеркнула доктор.

Еще один страх – здоровье детей, которые появляются на свет с помощью врачей. Репродуктолог подчеркнула, что по опыту дети, появившиеся после ЭКО, ничем не отличаются от других. Единственное, такие малыши могут появиться на свет чуть раньше срока, потому что нередко после оплодотворения получаются двойни. Еще один фактор риска – здоровье мамы, ведь к этой процедуре чаще прибегают женщины старшего возраста и как ее организм будет вынашивать плод – большой вопрос.

Фирая Сабирова вспомнила недавний случай, как женщина смогла забеременеть после седьмой попытки ЭКО.

По опыту дети, появившиеся после ЭКО, ничем не отличаются от других Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Только у 30% пар получается зачать ребенка с первой попытки

Многие молодые люди, у которых, на первый взгляд, нет проблем со здоровьем, уверены, что одного незащищенного полового акта должно хватить, чтобы зачать малыша. Однако репродуктолог объяснила, что так получается далеко не всегда.

«По статистике, если взять сто супружеских пар, которые будут условно здоровы, без явных недугов, то в первый цикл, с первого раза, забеременеют не более 30%. Дальше, в течение года забеременеют еще 75%. А вот примерно 15% останутся, к сожалению, они войдут в статистику бесплодия», – объяснила врач.

У тех, кто хочет иметь детей, должна быть регулярная половая жизнь, заметила репродуктолог. И, как показывает практика, в первый год зачать получается у молодых людей до 35 лет. А вот люди старше тридцати пяти после полугода безуспешных попыток должны обратиться к специалисту.

Идеальный возраст женщины для естественного зачатия – от 20 до 35 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Можно в 35 выглядеть на 20, но биологические часики все равно тикают»

Репродуктологи делают особый акцент на возрасте. Уверены, чем старше женщина, тем забеременеть ей будет сложнее.

В целом идеальный возраст женщины для естественного зачатия – от 20 до 35 лет. Фирая Сабирова объяснила, почему не с 18 лет, ведь период становления менструальной функции и период физиологического взросления наступает немного позже, поэтому в 18 лет беременность с точки зрения физиологии будет подростковой беременностью. А вот после 35 лет могут начаться проблемы – например, выше вероятность спонтанных мутаций, то есть могут чаще рождаться дети с генетическими отклонениями.

«Есть понятие “стареющая яйцеклетка”. Яйцеклетки у женщины молодой и старшей возрастной группы отличаются. Я всегда говорю, если женщина планирует иметь двух или трех детей, то репродуктивную функцию надо выполнять до 35 лет, а для этого надо начинать раньше рожать. Чего у нас, к сожалению, не делается, потому что средний возраст первородящей – 29 лет. И чтобы ей родить второго ребенка до 35 лет, надо очень быстро это делать», – отметила доктор.

Врач уверена, что самый хороший возраст для вынашивания малыша и родов – 23 года. Девушка как раз уже получила высшее образование, а после первых родов будет достаточно времени на зачатие второго малыша.

«Сейчас женщина в 35 лет выглядит как на 25. И им кажется, что их внешняя молодость соответствует и молодости биологической. Но это, к сожалению, не так. Многие медийные личности родили в старшем возрасте, и женщины думают: “Почему я не могу после 40 родить?” Но этот биологический возраст у всех разный. Кто-то может и в 42 года родить совершенно самостоятельно, а у кого-то в 35 будут проблемы. Женщины должны помнить, что внешне они прекрасно выглядят, но биологические часы тикают. Есть антимюллеровский гормон (АМГ), который отражает резерв яичников. Этот гормон имеет свой пик в 26-27 лет, а потом он начинает снижаться, причем у всех с разной скоростью», – отметила врач.

Никакими препаратами увеличить АМГ не получится. Этот гормон определяется заложенным количеством яйцеклеток еще при рождении девочки. И каждый раз во время менструации клетка тратится. А у каждой женщины заложено разное количество, у кого-то резерв больше, у кого-то – меньше.

«От возраста во многом зависит, насколько эффективным будет и лечение. Лечение женщины 28-30 лет будет серьезно отличаться по эффективности от лечения женщины после 38-40 лет. В старшем репродуктивном возрасте эффективность в разы падает. Даже несмотря на то, что у нее будет регулярный менструальный цикл и внешне будет все хорошо, вероятность наступления беременности будет ниже», – добавила врач.

«Если женщина планирует иметь двух или трех детей, то репродуктивную функцию надо выполнять до 35 лет, а для этого надо начинать раньше рожать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Объявить нужно не год, а пятилетку семьи»

Этот год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи.

Главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана уверена, что это, безусловно, положительно скажется на рождаемости, но, по ее мнению, лучше объявить целую пятилетку, посвященную семье и ее ценностям. Ведь заложенные за этот год начинания важно будет продолжать и приумножать, и только в этом случае будут ощутимые результаты.

Например, с этого года в диспансеризацию включат проверку репродуктивного здоровья.

А в Татарстане работает проект «Сертификат молодоженов», когда паре, узаконившей отношения, дарят бесплатную проверку репродуктивного здоровья мужа и жены в одной из частных клиник. «Татар-информ» рассказывал о том, как работает это программа. По словам Фираи Сабировой, теперь проект работает не только в Казани, но еще и в Набережных Челнах и буквально несколько дней назад заработал в Альметьевске.

Врач уверена, что все эти начинания помогут повысить рождаемость в стране.