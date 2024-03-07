С этого года на диспансеризации будут проверять репродуктивное здоровье татарстанцев

В этом году начнут оценивать состояние репродуктивного здоровья людей во время диспансеризации. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в прямом эфире ЦУР Татарстана.

«С 2024 года в диспансеризации стартовал конкретный раздел, мы имеем даже определенные целевые цифры по выполнению плана и охвата молодых людей по мониторингу репродуктивного здоровья», – отметил глава ведомства.

Проверять будут как женское здоровье, так и мужское.

Министр уверен, что работа будет плодотворной и окажет положительный эффект на демографию. По словам Миннуллина, есть такие проблемы репродуктивного здоровья, которые не видны и не болят, но скрининг может помочь вовремя обнаружить то или иное заболевание и начать его лечить. А чем раньше начать терапию, тем эффективнее будет лечение.

Министр призвал всех татарстанцев и молодых, и зрелых, проходить диспансеризацию, чтобы знать состояние своего здоровья и работать с проблемами. Для ее прохождения достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства.