Только 20% татарстанцев, прошедших диспансеризацию, оказались здоровыми

В этом году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли половина населения Татарстана. Об этом на семнадцатом заседании Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва заявил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Основным инструментом в снижении смертности населения остаются профилактические мероприятия. В 2025 году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли половина населения республики. Было выявлено 108 тысяч заболеваний, из них 85% взяты на диспансерное наблюдение», — рассказал он.

При этом у татарстанцев, прошедших диспансеризацию, было подтверждено более 1,5 тыс. случаев злокачественных новообразований.

«Практически здоровыми оказались только 20% осмотренных. Дополнительно у каждого десятого татарстанца выявлены риски развития того или иного заболевания. Всего на диспансерном учете состоят более 1,2 млн жителей», — отметил министр здравоохранения.

Медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в этом году уже получили более 900 тысяч человек. Диспансеризацией по оценке репродуктивного здоровья охвачено 32% от населения, добавил Абашев.

«Татар-информ» рассказывал, что за десять месяцев 2025 года 1 038 000 татарстанцев прошли диспансеризацию.