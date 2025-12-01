news_header_top
Общество 1 декабря 2025 17:28

С начала года диспансеризацию прошли уже более миллиона татарстанцев

За десять месяцев 2025 года 1 038 000 татарстанцев прошли диспансеризацию. Об этом на заседании круглого стола «О проблемах здравоохранения» в Государственном Совете РТ рассказал министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Процент выполнения плана – 86%. Абсолютная цифра внушительна», – отметил глава Минздрава РТ.

За десять месяцев этого года татарстанцы посетили поликлиники республики 16,7 млн раз. В среднем каждый житель обращался в медучреждение по разным поводам около четырех раз, подчеркнул министр.

Татарстанские медики впервые выявили 80 тысяч заболеваний. Злокачественные новообразования обнаружены у 1 497 пациентов.

