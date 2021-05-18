Толкачев: Предлагаю парламентам объединиться в работе по новшествам в охране школ

Председатель Госсобрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев предложил парламенту Татарстана объединиться в работе по внесению изменений в законодательство в части охраны образовательных учреждений. Об этом он заявил на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Госсобрания – Курултая Башкортостана по образованию, культуре, молодежной политике и спорту в Актанышском районе.

«Трагедия в Казани еще раз показала, насколько неэффективно выстроена система обеспечения безопасности образовательных учреждений. Этим, как правило, занимаются частные охранные предприятия, на деле – это чаще всего означает сидящего на “вертушке” пенсионера, у которого нет ни оружия, ни особой подготовки, ни мотивации быть постоянно начеку. Зачастую в школе нет даже такой охраны, и пропускной режим обеспечивают вахтеры. Ни полусонные пенсионеры, ни вахтеры наших с вами детей не защитят», – сказал Толкачев.

По его мнению, охрана школ, детских садов и других образовательных учреждений должна обеспечиваться исключительно бойцами Росгвардии, которые прошли необходимую подготовку, имеют оружие и «могут предотвратить теракты и нападения». И средства для такой охраны должны закладываться в бюджете, а не собираться с родителей, убежден глава парламента Башкортостана.

«Понятно, что перестроить охрану образовательных учреждений подобным образом – задача непростая, но решать ее нужно. Предлагаю парламентам наших республик объединить усилия для лоббирования соответствующих изменений в законодательстве на федеральном уровне», – подчеркнул он.

При этом, по словам Толкачева, только с помощью подобных мер проблему не решить. «Все школы мы бетоном не укроем, к каждому ребенку ОМОНовца не представим. Если мы обратимся к советскому прошлому, то вспомним, что в то время охраны не было вообще. Никто при этом в детей не стрелял, школы не взрывали. Нам необходимо кардинально пересмотреть работу детей и молодежи, очевидно, что у нас упущена система воспитания, формирование нравственных ценностей», – отметил он.

Глава парламента Башкортостана добавил, что необходимо качественно изменить образовательный процесс в школе, усилить его содержание воспитательным компонентом.

«Люди, которые стреляют в детей или совершают иные преступления, не берутся из вакуума, все они когда-то сидели за школьной скамьей и процесс их воспитания, взращивания человеческих ценностей был упущен. Это в том числе наша с вами вина, государства, родителей, педагогов. И решать ее нужно совместными усилиями. Народные традиции нашей страны всегда были традициями нравственности. На них и нужно опираться в процессе воспитания молодого поколения», – заключил он.

В Казани 11 мая 19-летний житель устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя.