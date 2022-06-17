Путин и Токаев обсудили экономическое сотрудничество и дипотношения РФ и Казахстана

Президент России Владимир Путин провел встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на Петербургском экономическом форуме. Лидеры стран обсудили сотрудничество государств в экономической сфере, а также мероприятия в рамках 30-летия установления дипотношений, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил Токаева за участие в ПМЭФ, а также возможность «лично сверить часы по основным направлениям» сотрудничества. Он подчеркнул, что главным из них по-прежднему остается экономика.

«Сейчас только на площадке форума об этом говорили. Кстати говоря, я, по-моему, оговорился там: сказал о семи миллиардах инвестиций, а на самом деле у нас 17 миллиардов долларов инвестиций в экономику Казахстана», — отметил Президент России.

По словам главы государства, в 2021 году товарооборот РФ и Казахстана достиг 25 млрд долларов и продолжает расти — только за первые три месяца текущего года показатель уже превысил 12 млрд.

В этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатический отношений, в рамках события ожидается проведение регионального форума. Правительства России и Казахстана ведут активную совместную работу, руководство государств ищет решения по каждому возникающему вопросу.

Токаев, в свою очередь, отметил содержательность выступления Владимира Путина и предположил, что оно найдет отклик не только у участников ПМЭФ и россиян, но и по всему миру.

«Что касается двустороннего сотрудничества, то нет каких-либо оснований проявлять обеспокоенность, все идет нормально. Мы конкретно работаем над проектами в области промышленности, сельского хозяйства», — заявил Президент Казахстана.

В заключение он выразил надежду, что сотрудничество с Россией продолжит развиваться в поступательном темпе.