Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны — видео

Фото: https://t.me/aqorda_resmi/

Появились первые кадры прибытия Президента России Владимира Путина в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретил Президент республики Касым-Жомарт Токаев.

В воздушной гавани российского лидера встретил почетный караул. Также его поприветствовали дети с флажками двух стран — они прочитали делегации РФ стихотворения. Как отметили в пресс-службе Президента Казахстана, это стало «знаком искренней дружбы» между народами двух стран.

Фото: https://t.me/aqorda_resmi/

«Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому Президенту по завершении его визита», — отмечается в сообщении.

Видео: https://t.me/aqorda_resmi/