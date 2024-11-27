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Политика 27 ноября 2024 15:55

Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны — видео

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Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны — видео
Фото: https://t.me/aqorda_resmi/

Появились первые кадры прибытия Президента России Владимира Путина в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретил Президент республики Касым-Жомарт Токаев.

В воздушной гавани российского лидера встретил почетный караул. Также его поприветствовали дети с флажками двух стран — они прочитали делегации РФ стихотворения. Как отметили в пресс-службе Президента Казахстана, это стало «знаком искренней дружбы» между народами двух стран.

Фото: https://t.me/aqorda_resmi/

«Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила главам государств свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Владимира Путина в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому Президенту по завершении его визита», — отмечается в сообщении.

Видео: https://t.me/aqorda_resmi/

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#Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев
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