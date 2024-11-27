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Политика 27 ноября 2024 15:36

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

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Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом. Планируется, что он продлится два дня, сообщили в пресс-службе Кремля.

За время поездки Путин проведет переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудят двусторонние отношения в разных сферах, в том числе с учетом председательства республики в Организации Договора о коллективной безопасности, а РФ — в СНГ и БРИКС.

Завтра российский лидер станет участником сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Фото заставки: пресс-служба Президента Казахстана

#Владимир Путин #Казахстан
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