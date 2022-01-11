Токаев сегодня назовет кандидатуру нового Премьер-министра Казахстана

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит в Мажилисе, а также представит кандидатуру нового Председателя Правительства страны. Выступление главы государства намечено на 11.15 по местному времени, или 08.15 по мск, сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали.

В своем Facebook Уали добавил, что Токаев будет участвовать в заседании в режиме ВКС. Также ожидается большая речь Президента, в которой тот «поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах».

Напомним, что Президент Казахстана подписал указ об отставке Правительства под руководством Премьера Аскара Мамина 5 января.