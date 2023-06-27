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Токаев рассказал, что заверил Путина в полной поддержке
В ходе субботних телефонных переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заверил коллегу в своей полной поддержке. Об этом политик рассказал сегодня, поздравляя представителей СМИ Казахстана с профессиональным праздником, передает РИА Новости.
«С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности», — подчеркнул Токаев.
Он также подтвердил принципиальную позицию Казахстана по дальнейшему укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства.
«Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов», — добавил Президент Казахстана.
В ходе беседы с Путиным, по словам Токаева, также обсуждался предстоящий визит российского лидера в Казахстан.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совета безопасности страны из-за ситуации в России.
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