Токаев рассказал, что заверил Путина в полной поддержке

В ходе субботних телефонных переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заверил коллегу в своей полной поддержке. Об этом политик рассказал сегодня, поздравляя представителей СМИ Казахстана с профессиональным праздником, передает РИА Новости.

«С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности», — подчеркнул Токаев.

Он также подтвердил принципиальную позицию Казахстана по дальнейшему укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства.

«Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов», — добавил Президент Казахстана.

В ходе беседы с Путиным, по словам Токаева, также обсуждался предстоящий визит российского лидера в Казахстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совета безопасности страны из-за ситуации в России.