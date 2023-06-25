Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности страны из-за ситуации в России. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире», — подчеркивается в сообщении.

Токаев напомнил, что РФ является стратегическим партнером Казахстана. С докладами об «исполнении поручений в связи с ситуацией в России» выступили Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, генеральный прокурор Берик Асылов, председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, министры обороны, внутренних дел и иностранных дел Руслан Жаксылыков, Марат Ахметжанов и Мурат Нуртлеу.

Казахстанский лидер заметил, что в телефонном разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным «поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности своих граждан», а также поприветствовал достижение соглашения об урегулировании ситуации.

Кроме того, Президент Казахстана поручил руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы и одобрил разработанный Правительством страны оперативный план действий.

Как сообщал ранее «Татар-информ», накануне Путин провел телефонные переговоры в том числе и с лидерами Беларуси, Казахстана и Узбекистана.