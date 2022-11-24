Токаев предложил совместный поиск путей урегулирования конфликта на Украине

Для разрешения конфликта на Украине необходим совместный поиск пути к мирному урегулированию. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба политика.

«Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. <...> Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия», — поделился с коллегами своим пониманием ситуации Токаев.

«Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами», — добавил Президент Казахстана, предупреждая о вероятных последствиях продолжающегося конфликта.

В связи с этим Токаев вспомнил о переговорах в Стамбуле, которые велись в марте. По оценке политика, эти консультации дали надежду на дипломатическое решение конфликта, однако «соглашение в силу разных причин было подорвано».

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что будущее и успех специальной военной операции на Украине не вызывают сомнений. Таким образом он отреагировал на слова Президента Беларуси Александра Лукашенко, заметившего, что «если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место».

Специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля текущего года. Решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин.