Токаев пообещал Минниханову поддерживать совместные проекты Татарстана и Казахстана

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча состоялась в Астане, куда руководитель РТ прибыл после торжественного запуска производства KamaTyresKZ в Карагандинской области. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Это стало хорошим поводом для нашего визита», — заметил Минниханов.

По его словам, подобные проекты помогают укреплять деловые отношения России, в частности Татарстана, и Казахстана. Их развитие подтверждают показатели товарооборота, с начала года повысившиеся на 5,8% и достигшие 629 млн долларов.

«Мы благодарны за внимание к нашим вопросам и неизменную готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов», — добавил Президент РТ.

В свою очередь, Токаев отметил необходимость дальнейшего расширения отношений, в том числе пообещал, что «продолжит поддерживать подобные совместные проекты».

Напомним, что сегодня утром Президент Татарстана принял участие в выпуске первой автомобильной шины казахстанского производства.