Минниханов принял участие в выпуске первой автомобильной шины казахстанского производства

Сегодня в городе Сарань Карагандинской области Президент Татарстана Рустам Минниханов и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр приняли участие в церемонии выпуска первой автомобильной шины казахстанского производства компании KamaTyresKz. На предприятии гостям презентовали все этапы реализации проекта, после чего они посетили основные производственные цеха.

В числе почетных гостей церемонии были аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, а также генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев, благодаря которым реализован данный совместный проект.

Минниханов поблагодарил руководство России и Казахстана за поддержку развития татарстанско-казахстанского сотрудничества и всех, кто принимает участие в реализации проекта: «Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Республики Татарстан. Мы рады, что наше сотрудничество с каждым годом только расширяется», – подчеркнул он и поздравил всех присутствующих с радостным событием.

KamaTyresKz – первый в Казахстане новейший завод по выпуску автомобильных шин, ранее аналогичная продукция полностью импортировалась, в том числе из Татарстана. Старт строительству предприятия был дан в апреле 2021 года. Ожидается, что на проектную мощность предприятие выйдет в 2024 году. На втором этапе совместного проекта планируется начать производство резинотехнических изделий, а на третьем – освоение выпуска шин для сельскохозяйственной техники.

На заводе в единой последовательной схеме реализованы все технологические процессы – от подготовки сырья, приготовления резиновых смесей, заготовки, сборки сырой шины до вулканизации и инспекции качества. По своим характеристикам и качеству продукции будет соответствовать лучшим мировым брендам.

В производственном цикле задействуют 126 единиц основного технологического и 528 вспомогательного оборудования ведущих мировых производителей. Общий объем инвестиций в проект составил около 22,7 млрд рублей. Мощность завода – 3 млн легковых и 500 тысяч грузовых шин диаметром от 15 до 22 дюймов.

Завод обеспечит более 1,1 тыс. квалифицированных рабочих мест и повысит локализацию смежных производств, будет способствовать укреплению экономик наших стран. Продукция будет направляться на комплектацию автомобилей в Казахстане, а также поставляться на экспорт, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, накануне вечером Минниханов прибыл в Казахстан с рабочим визитом. В числе прочего планируется, что Президент РТ проведет встречи и переговоры с руководством республики и Карагандинской области.