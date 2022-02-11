Токаев ознакомился с историей Казанского Кремля, Благовещенского собора и Кул-Шарифа

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел экскурсию по Казанскому Кремлю для Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Казахстанский лидер осмотрел достопримечательности Кремля, а также Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Об истории соборной мечети гостю рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, а о соборе — митрополит Казанский и Татарский Кирилл.

«Президент Казахстана отметил свое восхищение Казанью и особый символизм такого добрососедского расположения мечети и православного храма», — отметила Галимова.

Токаев прибыл с рабочим визитом в Татарстан накануне, после встречи с Президентом России Владимиром Путиным, продлившейся более трех с половиной часов.