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Общество
11 февраля 2022  13:30

Токаев ознакомился с историей Казанского Кремля, Благовещенского собора и Кул-Шарифа

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Токаев ознакомился с историей Казанского Кремля, Благовещенского собора и Кул-Шарифа
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел экскурсию по Казанскому Кремлю для Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Казахстанский лидер осмотрел достопримечательности Кремля, а также Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Об истории соборной мечети гостю рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, а о соборе — митрополит Казанский и Татарский Кирилл. 

«Президент Казахстана отметил свое восхищение Казанью и особый символизм такого добрососедского расположения мечети и православного храма», — отметила Галимова.

Токаев прибыл с рабочим визитом в Татарстан накануне, после встречи с Президентом России Владимиром Путиным, продлившейся более трех с половиной часов.

#Касым-Жомарт Токаев #Рустам Минниханов #казанский кремль
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