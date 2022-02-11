Токаев и Минниханов осмотрели производственные площадки КАМАЗа

В ходе визита в Татарстан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил производственные площадки ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Его сопровождали Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент Казахстана на КАМАЗе ознакомился с технологическим циклом производства грузовых автомобилей — от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел завод двигателей, где гостям показали работу конвейеров сборки двигателей V8 и Р6, и завод каркасов кабин. На автомобильном заводе казахстанскому лидеру продемонстрировали работу конвейера сборки кабин и главного сборочного конвейера. Смог он увидеть и выставку автомобилей «КАМАЗ» поколения К5, организованную на территории автомобильного завода, информирует пресс-служба предприятия.

Кроме того, Токаев встретился со специалистами совместного российско-казахстанского предприятия «КАМАЗ», которые стажируются в Челнах.

Помимо этого, казахстанский лидер побывал на выставке промышленных предприятий Татарстана. Свои достижения на площадке автомобильного завода представили Зеленодольский судостроительный завод имени Горького, Казанский вертолетный завод, КМПО, Елабужский автомобильный завод, «Соллерс Форд», «Аурус», технополис «Химград», инновационный центр «Иннополис» и ряд других компаний.

Для ПАО «КАМАЗ» рынок Казахстана является одним из самых важных экспортных рынков. За девять месяцев 2021 года доля челнинского завода на рынке новых грузовых автомобилей в этой центральноазиатской стране составила 42% (было продано 1068 машин).

Производственно-сервисная сеть КАМАЗа в Казахстане включает сборочный завод (совместное предприятие «Казахстан-Инжиниринг», специализирующееся на сборочном производстве автобусов и грузовиков), торговую компанию, 18 сервисных центров и 28 дилеров по автомобилям и запчастям. За последние три года модернизированы два монтажных центра по производству специальной техники. Планируется строительство двух сервисных центров в Костанае и Атырау.

Помимо прочего, КАМАЗ реализует в Казахстане несколько крупных проектов. Это строительство завода KamLitKZ по производству чугунного литья в индустриальной зоне Костаная. Запустить серийное производство предполагается во втором полугодии 2024 года. В той же индустриальной зоне возводится завод по производству главных передач ведущих мостов мощностью около 74 тыс. штук. Также ведется работа над увеличением локализации производства балок ведущих мостов. Речь идет о производстве блоков и головок блоков цилиндра для всех двигателей, применяемых КАМАЗом.

Таким образом, сотрудничество Татарстана и Казахстана не ограничивается сугубо торговым взаимодействием. Взаимоотношения вышли уровень развития производственной кооперации, отмечают в пресс-службе Президента РТ.

О чем договорились Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов во время прошедших ранее переговоров Казани, читайте в материале ИА «Татар-информ».