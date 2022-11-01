Точка поставлена: в Кремле заявили, что отдельного указа о завершении мобилизации не надо

Президент России Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации и выяснил, что такой документ не нужен. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации, – пояснил представитель Кремля. – Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен».

Накануне Президент России сообщил о завершении частичной мобилизации. Он также отметил, что обсудит с юристами, нужен ли отдельный указ о ее завершении.