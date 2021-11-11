ТНВ разыгрывает робот-пылесос среди прошедших перепись населения

Телеканал ТНВ разыгрывает робот-пылесос среди тех, кто прошел перепись населения. Конкурс стартовал 5 ноября. На сегодняшний день в нем приняли участие более 3600 человек.

Условия розыгрыша просты:

1. Участнику необходимо подписаться на аккаунты @tvtnv и @newstnv;

2. Сделать репост этого поста в сторис, отметив аккаунты из первого пункта;

3. Также необходимо написать в комментариях к посту «участвую».

Итоги конкурса будут подведены уже 15 ноября.

Напомним, до окончания Всероссийской переписи населения, стартовавшей 15 октября, осталось четыре дня. Татарстан оказался в числе регионов с наиболее активными темпами переписи населения — в ВПН приняли участие 97% жителей республики.