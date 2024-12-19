Ткаченко про слова Путина о демографии: Это не доля девочек уменьшилась, речь о другом

Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко рассказал, что имел в виду Президент России Владимир Путин, говоря о «необходимости девочек».

Напомним, российский лидер во время Прямой линии заявил, что в России число женщин детородного возраста сократилось на треть и стране нужны «девочки, девушки».

Однако, по словам Ткаченко, «это не доля девочек уменьшилась, речь о другом», пишет «Радио 1».

Эксперт рассказал, что в 90-е годы в России резко снизилась рождаемость обеих полов: меньше рождалось как мальчиков, так и девочек. Было 100 женщин, и они рожали 100 детей. А теперь 55 девушек родят 50 детей, а то и меньше.

«То есть количество женщин детородного возраста сейчас уменьшилось. Это давно прогнозированный результат», — резюмировал Ткаченко.

Спикер отметил, что если женщины и дальше будут рождать меньше детей, то такая тенденция приведет к резкому падению числа рождающихся. Решить проблему поможет усиление рождаемости, считает Ткаченко. То есть если раньше женщина рожала одного ребенка, то сейчас ей надо рожать от двух до четырех малышей. Также стоит учитывать, что некоторые женщины не могут родить ребенка, поэтому девушки без репродуктивных проблем должны рожать до шестерых детей.