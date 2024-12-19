Экономист про слова Путина: В других странах рост экономики ниже, чем в России

Экономист Денис Ракша, комментируя слова Президента России Владимира Путина о росте экономики, заявил, что в других странах экономика растет не так сильно, как в РФ.

Напомним, что на Прямой линии российский лидер сказал, что за последние два года рост экономики РФ составил порядка 8%. Причем экономика нашей страны «развивается несмотря ни на что», подчеркнул глава государства.

Ракша, в свою очередь, отметил, что в 2025-м прогнозируется рост экономики на 2% — 2,5%. На данный момент этот прогноз сбывается, говорит спикер. При этом он напомнил, что в 2023-м рост экономики России был выше прогнозов.

Экономист также считает, что долго держать высокие темпы роста сложно, но возможно. Для этого необходимо, чтобы эти темпы на чем-то базировались, цитирует спикера «Радио 1».

«Как правило, это либо бюджетные, либо частые инвестиции. С бюджетными инвестициями все понятно — они заложены в законе в бюджете, а с частными — непонятно. Их пытаются активизировать, но пока не очень получается, поэтому темпы роста будут зависеть от того, что будет с частными инвестициями», — резюмировал спикер.