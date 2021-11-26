Магазины «Эдельвейс» в Казани переходят торговой сети «Магнит»

«Магнит» договорился о долгосрочной аренде 56 магазинов, работающих под брендом «Эдельвейс» в Казани, говорится в сообщении федеральной компании.

Аренду на магазины общей торговой площадью 25 тыс. кв. метров планируется оформить на срок до 10 лет.

«Передача прав аренды на магазины планируется несколькими пулами, по мере и при условии успешного завершения юридического и технического аудитов объектов», – отмечается в компании.

Редизайн магазинов, там где это необходимо, и их открытие под брендом «Магнит» будет поэтапным.

Всего компания предполагает открыть 67 магазинов в торговых помещениях «Эдельвейс» – 50 магазинов у дома, 14 дрогери (магазин-дискаунтер непродовольственных товаров) и 3 дискаунтера. Открытие магазинов запланировано на 4 квартал 2021 года – 1 квартал 2022 года.

На 30 сентября этого года «Магнит» владеет 265 магазинами в Казани, в том числе 183 магазинами у дома, 3 супермаркетами и 79 дрогери.