Тихоокеанский флот усилится четырьмя новыми подлодками

Подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы усилятся четырьмя субмаринами проекта 955 «Борей-А» и проекта 885М «Ясень-М», сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадия Наварского.

«Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок: два „Борея“ и два „Ясеня“. Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях», — отметил Наварский.

По его словам, на Тихоокеанский флот поступят обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А», являющиеся носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Эти крейсеры оснащены модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия.

Также для Тихоокеанского флота строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» — «Новосибирск» и «Красноярск», добавил спикер.

Как ранее отмечал Президент РФ Владимир Путин, наша страна обладает во многом уникальными военной техникой и вооружением, о чем сообщало «Татар-информ».