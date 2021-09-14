Путин высоко оценивает российское вооружение и военную технику

РФ обладает во многом уникальными военной техникой и вооружением, заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства и руководством партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что для модернизации армии и флота РФ в стране делается очень многое.

«Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники, вооружения», — сказал он.

Глава государства подчеркнул,что отечественные военные техника и вооружение по многим направлениям являются уникальными, и «весь мир это хорошо знает».

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что Путин считает необходимым регулярно увеличивать доходы российских военнослужащих.