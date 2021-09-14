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Ру Тат
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14 сентября 2021  16:44

Путин высоко оценивает российское вооружение и военную технику

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РФ обладает во многом уникальными военной техникой и вооружением, заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства и руководством партии «Единая Россия», сообщает ТАСС. 

Российский лидер отметил, что для модернизации армии и флота РФ в стране делается очень многое. 

«Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники, вооружения», — сказал он. 

Глава государства подчеркнул,что отечественные военные техника и вооружение по многим направлениям являются уникальными, и «весь мир это хорошо знает».

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что Путин считает необходимым регулярно увеличивать доходы российских военнослужащих. 

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