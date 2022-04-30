Тихонов: «Нигматуллиной можно было и больше призовых дать, а футболистам я бы не платил»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова студентки Поволжского государственного университета спорта и туризма Ульяны Нигматуллиной о малых призовых за две олимпийские медали.

«Мы в свое время стартовали за крупу. У Нигматуллиной две олимпийские медали — бронза и серебро. Можно было ей и побольше призовых дать. Медалей то у нас мало! Могли бы ей хотя бы округлить!» — цитирует Тихонова издание «Спорт-Экспресс».

«А вот футболистам я бы не платил за такую игру. Что у нас есть в футболе? Трибуны пустые, команды ничего не зарабатывают. Кроме скандалов у нас ничего в футболе нет. Нигматуллиной надо было побольше дать. А футболистам совсем мало [надо] платить!» — подчеркнул спортсмен.

На зимних Олимпийских играх в Пекине биатлонистка Ульяна Нигматуллина завоевала серебряную и бронзовую медали. Спортсменка заявила, что ей стыдно называть сумму призовых. Чуть позже стало известно, что призовые от Республики Удмуртия составили менее 900 тыс. рублей.

При этом спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Нигматуллину из-за жалобы биатлонистки на «малые» призовые за Олимпиаду.