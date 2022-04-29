Губерниев раскритиковал Нигматуллину из-за жалобы биатлонистки на «малые» призовые за ОИ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал студентку Поволжского государственного университета спорта и туризма (Казань) Ульяну Нигматуллину из-за жалобы биатлонистки на сумму полученных призовых за Олимпийские медали в Пекине. По словам телеведущего, дареному коню в зубы не смотрят.

Напомним, по итогам Олимпиады в Пекине биатлонистка Ульяна Нигматуллиона завоевала серебряную и бронзовую медали. Спортсменка заявила, что ей стыдно называть сумму призовых. Чуть позже стало известно, что призовые от республики Удмуртии составили менее 900 тысяч рублей.

«А в Норвегии вообще ничего не дают. Здесь такое дело, что у всех регионов разные возможности. Либо надо было раньше регион менять, либо просто с уважением относится к тому, что здесь есть. Давайте спросим у людей. А если бы сейчас детский хирург из Ижевска получил премию меньше миллиона и сказал, что ему стыдно? Поэтому Ульяна не совсем права. Каждый регион исходит из своих возможностей. Перед кем ей стыдно? Перед Резцовой? Да, Кристина получила много денег от Югры. Поэтому она и выступает за Югру. Дареному коню в зубы не смотрят. Ульяна за свои две медали, мне кажется, получила прилично денег от государства. Плюс ещё деньги за автомобиль. Ей ли жаловаться?» — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на перенос летней Универсиады — 2023 из России.