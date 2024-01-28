Титул «Мисс Татарстан 2024» завоевала Эвелина Габитова из Челнов

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Титул «Мисс Татарстан 2024» получила Эвелина Габитова из Набережных Челнов. Финал 26-го республиканского конкурса красоты прошел накануне в Казани, в КРК «Пирамида».

Также были определены «Мисс Казань» – ею стала Александра Кочергина из столицы республики, а также первая и вторая вице-мисс Татарстан – титул завоевали две жительницы Казани Альберта Абдрахманова и София Рябцова.

Напомним, в юбилейном, 25-м конкурсе «Мисс Татарстан», который прошел в прошлом году корону главной красавицы республики 2023 года забрала уроженка Казани Ралина Пронина.