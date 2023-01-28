В Казани определились победительницы конкурса «Мисс Татарстан-2023»

Юбилейный, 25-й финал конкурса «Мисс Татарстан-2023» завершился в столице республики. В честь юбилея организаторы запланировали ряд сюрпризов и внесли некоторые изменения в традиционно сложившийся распорядок конкурса.

«Цель, которой я хочу добиться, [заключается в том,] чтобы конкурс не был сиюминутным праздником и чтобы с подиума девушки шли в жизнь и несли идеалы красоты», — заметила президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

Наверное, самой главной особенностью конкурса в этом году стало участие в нем 20 красавиц из других регионов, которые боролись за титул «Мисс beauty fest». Благодаря этому в финал прошли не 30 участниц, как это обычно бывает, а 50.

Перед знакомством с финалистками гостям конкурса приготовили еще один сюрприз — дефиле победительниц конкурса всех годов с момента его основания.

Как и всегда, костюмы участниц были выполнены в единой стилистике. В этом году ключевым моментом дизайна одежды конкурсанток было выбрано заходящее солнце. Над костюмами трудилась Екатерина Тонюшкина.

Так, на первом выходе девушки нарядились в перламутровые платья преимущественно синих тонов с подкрашенными в золотистый цвет волосами. Каждая рассказала о себе: из какого она города, сколько ей лет, на кого учится или кем работает.

Вторым этапом традиционно стало дефиле в купальниках. Тематика заходящего солнца сохранилась и здесь, но если в первом туре всё было индивидуально, то здесь картинка сложилась лишь после выхода всех участниц на сцену.

В этом году жюри оказалось еще сложнее выбирать десятку суперфиналисток. Дело в том, что, несмотря на большее число участниц, количество мест в суперфинале осталось неизменным.

Третьим этапом стал конкурс «Давайте поговорим», в котором каждой из суперфиналисток достался каверзный вопрос. Особенность этого этапа заключается в постоянных шутках, комментариях и подколках от ведущих, которые отвлекают участниц.

Этот этап конкурса стал заключительным в программе финала. Жюри предстояло выбрать «Мисс Татарстан» и «Мисс Казань» этого года, а также победительницу новой номинации — «Мисс beauty fest».

Корону главной красавицы республики 2023 года забрала уроженка Казани Ралина Пронина.

Титул «Мисс Казань» получила родившаяся в этом городе Екатерина Морозова, а победительницей в номинации «Мисс beauty fest» стала уроженка Ростова-на-Дону Дарья Федорова.

«Наш конкурс прошел первую четверть века, и мы готовы двигаться дальше», — подытожила Изольда Сахарова.

Мероприятие прошло на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо».