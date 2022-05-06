Титул «I краса Татарстана 2022» завоевала школьница из Челнов

На фото Аделия Ибрагимова / соцсети

Школьница из Набережных Челнов Аделия Ибрагимова завоевала титул «Первой красы Татарстана», финал конкурса красоты состоялся в Казани. Информация об этом опубликована в одном из пабликов модельного агентства во «ВКонтакте».

В республиканском финале приняли участие 20 девушек из разных городов Татарстана. Главный титул «Краса Татарстана-2022» завоевала Алена Руденская из Казани, а корона «II Красы Татарстана» досталась Айзаде Исмагиловой, которая также представляла столицу Татарстана. Алена Руденская будет представлять Татарстан на конкурсе красоты и талантов «Краса России».

Номинацию «Краса зрительских симпатий Татарстана 2022» завоевала Сабина Хатмуллина из Казани, самой фотогеничной оказалась Дарья Шамбазова из поселка Васильево, а самой очаровательной — Алина Гайнетдинова (Казань).

В прошлом году 21-летняя жительница Набережных Челнов Дания Шарипова стала вице-мисс конкурса «Краса России», о чем ранее сообщал «Татар-информ».