21-летняя жительница Набережных Челнов стала вице-мисс конкурса «Краса России»

21-летняя жительница Набережных Челнов Дания Шарипова представила Республику Татарстан на общероссийском фестивале «Краса России — 2021» и стала первой вице-мисс на состязании красоты и талантов. Об участии девушка рассказала в своем Instagram.

Финал конкурса состоялся накануне в Сочи. Хедлайнером мероприятия выступил шоумен Александр Ревва. Конкурентками челнинки стали 50 молодых россиянок из Москвы, Нижнего Новгорода, Сахалина, Сочи, Пензы, самой младшей из них 15 лет, а старшей — 28.

Заветную корону победительницы и 2 млн рублей получила жительница Московской области Екатерина Вельмакина. Номинация «Юная краса России» досталась 17-летней Дарье Ченубытовой из Ижевска.

Второе место конкурса «Краса России — 2021» Дания Шарипова сложила в копилку к титулам «Супермодель Татарстана — 2018» и «Краса Татарстана — 2019».

Национальный фестиваль красоты и талантов — это старейший конкурс красоты в России, который проводится с 1995 года.