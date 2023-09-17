Тишковец рассказал об антициклоне, который принесет в Россию субтропическую жару

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Во второй половине следующей недели погоду на значительной части территории России начнет определять антициклон, который принесет в некоторые регионы страны субтропическое тепло. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, центр пришедшего из Скандинавии «антициклона-трасформера передислоцируется в Оренбуржье», и из-за него в Россию придет «небывалая за столетие субтропическая жара».

«<…> на просторах большей части Русской равнины, Урала и Западной Сибири раскинется гигантская империя высокого атмосферного давления, юго-восточная тяга ветров которого будет интенсивно качать хорошо разогретые массы воздуха среднеазиатских пустынь», — пояснил синоптик.

Из-за «такой мощной адвекции тепла на фоне малооблачной погоды» на выходных в Москве ожидается до +25 градусов в светлое время суток, а на юге России — от +25 до +30. В субботу, 23 сентября, в столице может быть повторен или даже побит рекорд 1924 года (25,4 градуса тепла).

Тишковец уточнил, что «при таком температурном режиме метеорологическая осень уступит свои позиции метеолету (среднесуточная температура воздуха выше +15) на период с 21 по 27 сентября, что спровоцирует ложное пробуждение природы». Осень «очень резко» вернет свои позиции лишь в последние дни сентября.

Согласно предварительным данным Гидрометцентра РФ, в пятницу, 22 сентября, воздух в Татарстане прогреется до +22 градусов, а в субботу, 23-го числа, — до +24.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что теплая погода в республике сохранится как минимум до следующего вторника. Впрочем, уже в ночь на понедельник в регионе могут ударить заморозки.