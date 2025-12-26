Тишков оценил татарстанскую этнологическую школу как успешную и уникальную

Татарстанская школа этнологов, созданная при Казанском федеральном университете, готовит профессионалов с глубоким пониманием культурного многообразия России. Таким мнением поделился историк, этнолог и социальный антрополог Валерий Тишков в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Казанская традиция хорошая: у вас прекрасный этнографический музей, хороший архив», – отметил собеседник информагентства.

Тишков напомнил, что традиция этнологических исследований в Казани насчитывает десятилетия, начиная с кафедры этнографии, возглавляемой Николаем Воробьевым и затем Евгением Бусыгиным.

Эксперт также подчеркнул, что основа профессии этнолога – это уважение и интерес к другим людям.

«Зерно профессии, как сказал Минтимер Шарипович Шаймиев (Первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ – прим. Т-и), – в умении любить и уважать друг друга. Любовь к другому, к инаковости, лежит в основе профессиональной этики», – процитировал он.

По словам Тишкова, этнологи изучают культуры через включенное наблюдение и живой контакт с людьми, что отличает их подход от социологов или других гуманитарных специалистов. Такой подход позволяет глубже понимать историю, традиции и современное состояние народов России, в том числе их материальную и духовную культуру, брачные обычаи и язык.

Подробнее о том, как формируется идентичность татар в многонациональной России и какое место в этом процессе занимает Татарстан – в материале «Этнолог Тишков: «Татарстан стал примером стабильности и межнационального согласия».