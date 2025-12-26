Тишков о Татарстане: «Третья после Москвы и Петербурга международная трибуна страны»

Татарстан показал пример стабильности и межнационального согласия, сохранив единство региона даже в сложные 1990-е годы, заявил историк, этнолог и социальный антрополог Валерий Тишков в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Надо отдать должное, конечно, Минтимеру Шаймиеву (Первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ – прим. Т-и) – его, если хотите, мудрости и сдержанности. И, наверное, Борису Ельцину (первому президенту РФ – прим. Т-и.) тоже, потому что между ними был определенный согласительный тандем», – сообщил Тишков.

Он напомнил о сложных переговорах 1992 года между федеральной властью и властями республики, а также о движении внутри региона за его радикальное самоопределение. После заключения договоров о разграничении полномочий в 1994 году ситуация стабилизировалась. Татарстан стал примером успешного управления, появления частного бизнеса с социальными функциями и эффективного государственного управления.

«Сегодня мы можем говорить о современном периоде – это мощный позитивный опыт, который проявляется и на международной арене. Форумы, которые проходят в Казани, играют огромную роль для всей страны: от WorldSkills до экономических форумов, БРИКС и спортивных соревнований», – подчеркнул эксперт.

«Татарстан фактически стал после Москвы и Петербурга третьей столицей с точки зрения международной трибуны, что очень важно для имиджа страны в мире, особенно в азиатских странах с поликонфессиональным населением», – добавил собеседник информагентства.

Тишков также отметил, что в республике мирно уживаются две религии без конфликтов и навязывания радикальных норм.

