Тишков о новой Стратегии нацполитики: «Регионы получат больше полномочий»

Новая Стратегия государственной национальной политики России до 2036 года, которая вступит в силу с 1 января, предусматривает значительное расширение полномочий регионов и муниципалитетов. Это позволит усилить контроль за реализацией национальной политики на местах и повысить ее эффективность, рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову историк, этнолог и социальный антрополог Валерий Тишков.

«В значительной мере расширены полномочия регионов по реализации государственной национальной политики – и подчеркнута их ответственность. Введены полномочия и для муниципального уровня, чего в прежнем варианте практически не было», – отметил Тишков.

Эксперт добавил, что на муниципальном уровне теперь должны работать специально подготовленные кадры, так как вопросы национальной политики требуют профессионализма. Он подчеркнул, что Татарстан уже имеет опыт подготовки таких специалистов.

«Я знаю, что в Татарстане, например, есть опыт подготовки муниципальных кадров в области национальной политики, но в большинстве регионов такого нет», – добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что новая стратегия сохраняет преемственность с предыдущими редакциями, но учитывает современные вызовы, в том числе интеграцию новых территорий и повышение уровня координации на федеральном и региональном уровнях.

