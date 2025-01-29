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Общество 29 января 2025 12:00

Тимур Сулейманов: Хотим провести международный лагерь в осенние каникулы

Татарстан планирует провести международную смену в Малайзии во время осенних каникул. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Мы обсуждаем с Малайзией удобное время для проведения международной лагерной смены. От себя мы предлагаем осенние каникулы. Для нас это наиболее комфортное время как для подготовки и конкурсного отбора ребят, так и с точки зрения климатических условий», – рассказал собеседник агентства.

В Татарстане располагается федеральный проектный офис по международному направлению «Движения первых».

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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#Тимур Сулейманов #движение первых
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