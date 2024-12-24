Отделение «Движения Первых» в РТ организует международный лагерь в Малайзии

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Заявочную кампанию международного лагеря «Движения Первых» планируют начать уже в начале 2025 года. Пока не определены даты самой смены, которая пройдет в Малайзии. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«Мы планируем провести международный лагерь в Малайзии в будущем году. Мы планируем делать открытый набор, одним из критериев будет участие в школьных клубах дипломатии. Планируем объявить его зимой, а смена состоится не раньше весны», - отметил собеседник агентства.

Малайзия готова предоставить базу на 300 человек, и сколько их них будут из Татарстана, других регионов страны и из самой Малайзии, сейчас обсуждается, пояснил он.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение Первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением Первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.