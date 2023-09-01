Тимур Сулейманов в футболке с портретом Тукая прочел текст Пастернака — видео

«Движение первых» поддержало «Пастернаковские чтения» в Менделеевске. Руководитель республиканского отделения Российского движения детей и молодежи Тимур Сулейманов присоединился к конкурсу чтения стихов. Он прочитал отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво...».

Свое послание Тимур Сулейманов символично записал в футболке с портретом Габдуллы Тукая. Видео просмотрели уже сотни пользователей. «Именно такая цель и была у организаторов челленджа», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

«Мы запускаем челлендж, чтобы как можно больше людей присоединились к поэтической волне. Читали стихотворения, на любом языке, любых авторов. Фестиваль литературно-театральный, что может лучше символизировать его, чем чтения классиков российской литературы. И что может быть доступнее, чем социальные сети, особенно для молодежи, в которых проходит челлендж! Нам кажется это доброй и благородной идеей», — отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет в Менделеевске с 15 по 17 сентября под эгидой ЮНЕСКО при поддержке химического комплекса «Аммоний». Специально для форума в городе возвели прозрачный купол, открытие которого прошло с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.

На данный момент в поэтическом челлендже приняли участие около 150 человек. Фестиваль поддержали заслуженный артист России Валерий Афанасьев, киноактриса Нина Есина, известные медиаперсоны республики и спортсмены.

Видео присылают со всей страны. Участником может стать каждый: необходимо записать фрагмент стихотворения на видео и выложить в социальную сеть «ВКонтакте» с хештегом #пастернаковскиечтения.

Борис Пастернак некоторое время работал на химическом заводе Ушковых. Считается, что опыт жизни в Менделеевске поспособствовал затем созданию многих образов романа «Доктор Живаго».